Da qui al 2025 Osimhen sarebbe costato 10 mln: la mossa da imprenditore di ADL

Un Aurelio De Laurentiis capace di riconoscere il valore di Osimhen e investire, ben oltre i paletti che si era fissato. Lo riconosce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il rinnovo, che De Laurentiis ha redatto ad immagine e somiglianza del Napoli, attento al bilancio, quindi ai costi, quindi ai ricavi, anche quelli che verranno perché per sapere fare il manager non è necessario piacere, semmai vale il principio contrario, e Adl se ne infischia pure ruvidamente del consenso: da qui al 2025, come da accordo del 2020, Osimhen gli sarebbe costato una decina di milioni.

Un manager che guarda oltre, che annusa i mutamenti del mercato, non indietreggia dinnanzi ad un investimento, semmai lo affronta e tirarne fuori tutto d’un colpo quindici è un’esigenza nuova appena appena più dispendiosa. In cambio, contratto fino al 2026 e clausola robusta, visti i prezzi che girano, gli Harry Kane trentenni a centodieci milioni, gli arabi che non conoscono limiti, la Premier che potrebbe sempre scuotersi.