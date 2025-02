Da Roma: "Dia in dubbio per il Napoli, oggi giornata decisiva"

Lazio-Napoli si avvicina e con tutta probabilità sarà oggi il giorno decisivo per capire se Dia farà o meno parte del gruppo a disposizione di Baroni. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i biancocelesti scenderanno in campo alle 11 per l'allenamento, durante il quale si avranno maggiori risposte sulle condizioni effettive del senegalese. Sul suo recupero c'è un discreto ottimismo, ma restano pronte le alternative Pedro e Dele-Bashiru. Domani la rifinitura alle 16 darà risposte definitive.