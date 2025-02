Da Roma: "Fermiamo la capolista! Roma imbattuta in casa da dicembre, è un'altra squadra!"

L'ostacolo è grande ma ora la Roma non ha più paura, scrive il quotidiano romano Il Tempo sottolineando che la squadra di Ranieri è reduce da sette successi consecutivi all'Olimpico e, da Napoli al Napoli, in poco più di due mesi il tecnico giallorosso ha cambiato volto alla sua squadra: "Impaurita, disordinata e scarica al Maradona; consapevole, smaliziata e in salute quella che stasera proverà a termare la corsa della capolista.

All'andata decise la rete dell'ex Lukaku, perso da Hummels in marcatura, ma ora è cambiato tutto. Il tedesco è diventato un leader della difesa (anche se stasera potrebbe riposare), Paredes si è ripreso il posto da titolare, Saelemaekers è tornato alla grande dall'infortunio e con un Dybala mai visto così in forma. I giallorossi non perdono in casa dal 2 dicembre, ovvero sette giorni dopo il ko del Maradona".