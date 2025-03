Da Roma - Nel casting per il post-Ranieri restano anche i top come Conte

La Roma è rinata con Claudio Ranieri negli ultimi mesi, ma a fine stagione cambierà ancora allenatore. E pensa ancora anche ad Antonio Conte, come scrive Il Messaggero: "Il casting è aperto: restano in ballo nomi top come Gasperini, Conte, Sarri, Ancelotti. Parlando di manager top, come auspica Ranieri, e non solo. Un po’ sfumato Allegri".

