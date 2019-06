Da Roma: "Non solo Manolas, al Napoli può andare anche Luca Pellegrini con Diawara in giallorosso"

Il quotidiano Leggo oggi in edicola fa il punto sul mercato della Roma che si intreccia a quello del Napoli: "Con la stessa formula adottata per Manolas, in azzurro potrebbe finire pure Luca Pellegrini valutato 20 milioni. Si tratterebbe di una plusvalenza secca per la Roma che metterebbe così a posto ogni pendenza. Soldi che potrebbero servire ai giallorossi per arrivare (a luglio) a Diawara".