Da Roma - Occhi su Meret: si attende di capire se raggiungerà le presenze per il rinnovo automatico

Il contratto di Rui Patricio scadrà a giugno 2024 e non sarà rinnovato. La Roma in porta cambierà perché il portoghese non garantisce più l'affidabilità di prima e uno dei nomi caldi per sostituirlo è quello di Alex Meret del Napoli. Anche l'estremo difensore azzurro è in scadenza, ma al raggiungimento del 70% delle presenze, il club partenopeo può esercitare l'opzione del rinnovo per un altro anno.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non è però l'unico profilo che i giallorossi stanno prendendo in considerazione. Sullo sfondo rimane pure Wladimiro Falcone del Lecce, grande tifoso della squadra attualmente allenata da Daniele De Rossi. Intanto in Europa League il tecnico opterà per Mile Svilar tra i pali, concedendo un turno di riposo a Rui Patricio, che in Serie A subisce 1,17 gol ogni 90 minuti: è il quintultimo in graduatoria.

De Rossi comunque non vuole togliere fiducia all'ex Sporting Lisbona e Wolverhampton, che è stato difeso a più riprese nelle dichiarazioni dal suo allenatore: "Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato, penso che Rui Patricio abbia parato molto bene e una partita non cambia la mia opinione. Il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite che poi non sono eterne