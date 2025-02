Da Roma ricordano: "Belahyane sa come si batte il Napoli"

vedi letture

La Lazio aspetta il Napoli. Si giocherà domani allo stadio Olimpico. Dopo il mercato di gennaio, sono stati aggiunti alla rosa tre innesti e, come specifica La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, anche uno di loro ha già battuto il Napoli.

Si tratta di Reda Belahyane, che come gli altri domani partirà dalla panchina. Il marocchino si è imposto con il Verona sulla formazione di Conte alla prima giornata di campionato, quando la partita finì con un clamoroso 3-0 per i veneti: Belahyane subentrò al 21' del primo tempo per sostituire l'infortunato Serdar, quando il risultato era ancora sullo 0-0.