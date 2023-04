Da Roma - Se Parte Osimhen il Napoli pronto a puntare su Abraham

Sulle sue tracce c’è l’Aston Villa e anche il Napoli se dovesse partire Osimhen per 120 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tammy Abraham è un lontano ricordo di quello visto l’anno scorso, si legge sulle pagine odierne de Il Messaggero. L'inglese è fermo a sette gol in campionato e uno in Europa League: decisamente troppo poco per un attaccante che prima tutti temevano, e Mourinho lo sa. Anche a Bergamo - scrive il quotidiano -, si impegna, corre, recupera, è nel vivo del gioco, ma quando si tratta di finalizzare manca sempre l’appuntamento con la rete. La Roma l’ha pagato 45 milioni nel 2021 dal Chelsea e una sua plusvalenza, ad oggi, pare difficile.

Ma, come riporta Il Messaggero, sulle sue tracce c’è l’Aston Villa e anche il Napoli se dovesse partire Osimhen per 120 milioni. Chissà se Spalletti possa essere l’uomo giusto per farlo diventare un bomber, chiosa il quotidiano.