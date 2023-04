Da Roma - Ultrà napoletani nella Capitale con quelli del Feyenoord: ordine pubblico a rischio

Questa sera alcune decine di tifosi del Feyenoord saranno al Maradona perché gemellati con gli ultras azzurri.

Questa sera alcune decine di tifosi del Feyenoord saranno al Maradona perché gemellati con gli ultras azzurri. A scriverlo è l’edizione romana del Corriere della Sera che fa sapere che gli ultras del Napoli domani potrebbero andare nella Capitale anche senza biglietto per entrare all'Olimpico e assistere al match di Europa League tra Roma e Feyenoord: “Le prime decine di ultrà del Feyenoord sono arrivate a Napoli già ieri mattina per assistere stasera all’incontro di Champions League contro il Milan nei settori dei tifosi azzurri, con i quali sono gemellati dal 2018. Altri ne potrebbero giungere da Rotterdam entro il pomeriggio, anche loro per recarsi al Maradona a tifare il Napoli. Potrebbero essere gli stessi attesi già per domani a Roma, per il match della loro squadra contro i giallorossi all’Olimpico in Europa League, nonostante il divieto di vendita nei loro confronti - e di tutti gli olandesi - dei biglietti per lo stadio e di assistere alla partita di giovedì emesso dalla Prefettura della Capitale.

Per oggi e domani c’è il concreto pericolo di un mix che potrebbe essere molto rischioso per l’ordine pubblico, tanto che il piano di sicurezza prevede fin da domani mattina massima attenzione nelle piazze del Centro, con transennamento di piazza di Spagna e forse anche piazza del Popolo, così come controlli a tappeto nelle zone della movida romana, oltre che davanti a pub e ristoranti, così come hotel e b&b. Azioni preventive per evitare che gli stessi olandesi in giro per Roma, come è successo già in passato anche con altre tifoserie, possano rimanere vittime di spedizioni punitive e agguati durante il loro soggiorno nella Capitale”.