Da Roma - Zielinski resta il sogno di Sarri: scende in campo anche Hysaj per convincerlo

Prosegue la ricerca dei rinforzi a centrocampo in casa Lazio. Non uno, ben due i tasselli richiesti da Maurizio Sarri per il reparto: un vertice basso e la mezzala di spessore capace di raccogliere l'eredità di Sergej Milinkovic-Savic, passato in Arabia Saudita per 40 milioni di euro. Il sogno dell'allenatore di Figline Valdarno resta Piotr Zielinski, benché le ultime notizie da Napoli raccontino di un rinnovo imminente.

Scende in campo un ex compagno

Stando a quanto riferito da La Repubblica, i nomi caldi ad oggi sono altri, ma sullo sfondo resiste il nome del centrocampista polacco, che era (è) il primo obiettivo di Sarri. Il quotidiano scrive che negli ultimi giorni c'è stato anche uno scambio di messaggi con Elseid Hysaj, ex compagno proprio al Napoli, e che se l'intera per il prolungamento tardasse ancora ad arrivare si potrebbe riaprirsi anche questa pista per la mediana biancoceleste.