Da Salerno attaccano Sousa: "Se salta il Napoli ci vorrebbe coraggio a ripresentarsi qui"

"Saltasse l'operazione Napoli, ci vorrebbe un bel coraggio a presentarsi in ritiro come nulla fosse il prossimo 10 luglio"

TuttoNapoli.net

Duro attacco a Paulo Sousa da Salerno. Il tecnico, dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis, viene così criticato dal portale Tuttosalernitana: "E' vero, il contratto lo prevede e non c'è nulla di illegale. Ma, oltre ai soldi, c'è un discorso etico da prendere in considerazione e Paulo Sousa rischia seriamente di essere ricordato non come l'artefice di un grande girone di ritorno, ma anche e soprattutto come colui che è venuto meno alla parola data dopo aver fatto lezioni di morale nelle scuole e tra i bambini che lo attendevano sotto l'acqua o sotto il sole all'esterno del Mary Rosy. Spiegatelo a loro che il proprio beniamino trattava con il Napoli mentre De Sanctis annunciava in conferenza la volontà di proseguire il rapporto lavorativo. Ormai nel calcio non ci meravigliamo più di nulla, ma si predica bene e si razzola male se si raccontano aneddoti familiari con messaggio implicito basato sull'importanza della parola e della stretta di mano e poi si saluta tutti per qualche dollaro in più. Da professionista Sousa ha fatto quello che il contratto prevede e la chiamata dei campioni d'Italia con budget elevatissimo e possibilità di giocare in Europa è tentazione comprensibile, ma con Salerno si sperava fosse stato stretto un patto d'amore e di riconoscenza che meritava quantomeno maggiore chiarezza e parole dirette. Perchè il popolo di fede granata pretende, mette "pressione", ma è capace come pochi altri al mondo di trasmettere affetto, di farti sentire importante. E chi, durante la propria festa nel cuore della città, ha ascoltato quelle parole non può che sentirsi tradito.

Saltasse l'operazione Napoli, ci vorrebbe un bel coraggio a presentarsi in ritiro come nulla fosse il prossimo 10 luglio. La società ci pensi bene, anche agli occhi del gruppo squadra siamo certi che Paulo Sousa, non nuovo a questi dietrofront, abbia perso irrimediabilmente punti.