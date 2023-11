Da Salerno: "Flop spettatori col Napoli, appagamento o timore della sconfitta?"

Pare sia passata una vita, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com in riferimento allo scorso incrocio del Maradona

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pare sia passata una vita, scrivono i colleghi di Tuttosalernitana.com in riferimento allo scorso incrocio del Maradona in cui la Salernitana riuscì a fermare il Napoli sul pareggio: "In città e in provincia non si parlava d'altro, al punto che la società aprì le porte dell'Arechi per un allenamento e con 1500 persone che salutarono calciatori e allenatore prima della partenza per Napoli intonando i classici cori di sfottò. La Salernitana targata Sousa confermò di attraversare un momento magico e pareggiò con merito per 1-1, sfiorando addirittura la vittoria nel finale. In 5000 accolsero la squadra all'esterno dello stadio per una serata che sarà ricordata a vita dai supporters granata.

Se vediamo quanto accade oggi, invece, pare sia passata una vita. Indifferenza generale, appena 5700 biglietti venduti, tribuna e distinti desolatamente deserti e una iniziativa di marketing che ha fatto storcere il naso e che vedrà i padroni di casa non indossare la tradizionale maglia granata. In totale dovrebbero essere circa 17mila gli spettatori presenti, gli stessi che hanno assistito alle gare con Cagliari e Frosinone. Un dato che dovrebbe far riflettere e che per certi aspetti sorprende: che fine ha fatto quella tifoseria che riempiva lo stadio a prescindere già un'ora prima del riscaldamento? C'è già appagamento al terzo anno di fila in A o la possibile sconfitta con una storica rivale costituisce un motivo per restare a casa?".