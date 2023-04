Da Salerno: “Sui balconi solo i nostri colori, non di chi vince ogni tanto qualcosa!”

Questo il contenuto del post pubblicato in questi giorni dalla pagina facebook "Solo per chi ama Salerno"

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"IN MERITO ALLE POLEMICHE DI QUESTI GIORNI SULLE BANDIERE DI ALTRE SQUADRE DI CALCIO ESPOSTE IN CITTÀ, CONSIGLIAMO MENO CHIACCHIERE SUI SOCIAL E PIÙ RIVENDICAZIONE DEL NOSTRO ORGOGLIO SALERNITANO. NON È NECESSARIA UNA RICORRENZA PARTICOLARE PER MOSTRARE LA NOSTRA "SALERNITANITÀ"... ESPONIAMO I NOSTRI COLORI ALLE FINESTRE E AI BALCONI... RIVENDICHIAMO COSÌ IL NOSTRO ESSERE SALERNITANI E IL NOSTRO AMORE INCONDIZIONATO PER LA SALERNITANA".

Come sottolinea Tuttosalernitana il messaggio è il seguentre: "Nel pieno rispetto di tutti si ricorda che a Salerno, e in provincia, pulsa forte un cuore granata e si deve alimentare la passione popolare affinché le nuove generazioni si innamorino esclusivamente della Salernitana e non delle big della serie A o di chi, estemporaneamente, ogni tanto vince qualcosa"