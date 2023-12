Da Torino - Al Napoli piace Boniface per il dopo Osimhen: c'è anche la Juve

Lo scrive Tuttosport

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il fatto che il nome di Joshua Zirkzee sia il primo nella lista dei desideri della Juventus non è un mistero. Lo assicura Tuttosport nel pezzo dedicato oggi alla stella del Bologna, pur precisando che l'eventuale operazione non è semplice e va finanziata da una cessione dolorosa. E in questo senso tutti gli indizi portano a Dusan Vlahovic, che andrà a percepire sempre di più negli ultimi due anni di contratto in bianconero (a meno che non arrivi un nuovo rinnovo).

Il giornale torinese non esclude una separazione estiva alle giuste cifre, con il classe 2001 olandese tra i preferiti di Giuntoli per il dopo-Vlahovic. L’altra punta che piace è Victor Boniface del Bayer Leverkusen, indicato come possibile erede di Osimhen a Napoli.