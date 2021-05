Da Torino: "Allegri accostato alla Juve, ma quote di Pirlo sono in rialzo"

In passato la vittoria dello Scudetto non è bastata a salvare Massimiliano Allegri prima e Maurizio Sarri poi, ma oggi il vento in casa Juventus potrebbe essere cambiato. Le riflessioni sulla panchina sono in corso da tempo: i nomi di Zidane, Allegri e Gasperini si rincorrono senza sosta - scrive La Stampa -, ma le azioni di Pirlo sembrano essere in rialzo, e ora si entra nella settimana decisiva. La resa dei conti è vicina, e il tecnico sa di contare sull'appoggio del presidente Agnelli, che si rafforzerebbe ulteriormente in caso di qualificazione alla prossima Champions.