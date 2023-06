Da Torino attaccano: "Uno scudetto non fa storia, Giuntoli ha altre ambizioni!"

Lo scrivono i colleghi di Bianconeranews.it, sito di riferimento dei tifosi juventini che analizza dal punto di vista bianconero la vicenda Giuntoli

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Giuntoli-Juventus, un matrimonio che "s'ha da fare" e si farà, nonostante il terzo incomodo De Laurentiis si sia messo in mezzo. Lo scrivono i colleghi di Bianconeranews.it, sito di riferimento dei tifosi juventini che analizza dal punto di vista bianconero la vicenda Giuntoli ed i meriti dell'ultima stagione del Napoli. Di seguito alcuni stralci:

"Deluso, arrabbiato, orgoglioso e poco propenso all'ennesimo tradimento di un suo "adepto" invaghitosi della Vecchia Signora. Lo scudetto del Napoli non è bastato a trasformare il "Regno di Aurelio" in un luogo sacro da cui si entra e non si vuol più uscire; il titolo di campione d'Italia entra nella bacheca ma è troppo poco per fare storia. E così, restare a lavorare con il poco che lascia il convento per alzare il tiro facendo i miracoli non è più l'ambizione di Cristiano Giuntoli.

Appena venuto a conoscenza della corte di Madama, il direttore sportivo ha subito fatto la sua scelta, comunicando in tempi non sospetti (settembre 2022) al suo presidente la volontà di cambiare, tenendosi per sé la destinazione per non scatenare subito scenate di gelosia, bisognava prima fare un dono importante a De Laurentiis prima di fargli digerire l'ennesimo tradimento. E allora Giuntoli si è giocato il classico degli all-in chiedendo al suo presidente di lasciargli totalmente l'organizzazione della stagione: trattenere Spalletti (che il buon Aurelio avrebbe voluto cacciare prima dell'inizio campionato), cedere i campioni ingombranti (Insigne, Koulibaly, Mertens, Fabian) e, in un'aria di smobilitazione, prendere giocatori di valore ma sconosciuti o sottovalutati (il suo marchio di fabbrica) e costruire una macchina scudetto.

Il regalo è stato di quelli perfetti, con tanto di pacchetto regalo: il ringraziamento pubblico al suo presidente per l'opportunità, quasi un segno di reverenza che dia l'immagine che quello scudetto era tutto merito di De Laurentiis. Sembrava tutto pronto per svelare ufficialmente le carte, diventate ormai il segreto di Pulcinella, della sua volontà di andare alla Juventus. Ma l'oltraggio è insopportabile. E nasce dal senso narcisistico rimasto incompiuto: "ma come ora sono io campione d'Italia eppure vogliono sempre andare tutti alla Juventus?". Di qui il piano, ad oggi, riuscito.

In principio dovevano partire Giuntoli e tutto il suo staff (Pompilio, Micheli e Mantovani), poi il divieto posto da De Laurentiis che avrebbe bloccato Micheli e Mantovani che facevano parte del Napoli dai tempi di Bigon quindi prima dell'arrivo di Giuntoli. Ma come poteva essere certo di riuscire ad evitare un "tradimento di massa"? La prima mossa era proporre a Micheli la poltrona di diesse, ma poteva essere un rischio e la piazza avrebbe potuto viverla come una diminutio e allora l'unica strategia era sfruttare tutto il tempo possibile. E si è arrivati ad una settimana cruciale, quella in cui la Juventus ha scelto di strutturarsi aspettando, a questo punto, soltanto Giuntoli e più nessuno con lui e infatti con la promozione di Manna e soprattutto la guida dello scouting in mano a Tognozzi, ora non c'è posto per nessuno alla Juventus a parte il ds del Napoli che ora dovrà trovare uno spazio per Pompilio".