Da Torino - Disgelo Giuntoli-ADL: ecco quando si può liberare il diesse per la Juve

TuttoNapoli.net

Disgelo Giuntoli-De Laurentiis: si tratta per l’uscita del diesse. Così titola l'edizione odierna di Tuttosport sulla questione del direttore sportivo, in procinto di passare alla Juventus.

"Le ultime indiscrezioni che filtrano dagli ambienti vicini al Napoli raccontano di un De Laurentiis ammorbidito, rasserenato dopo la conclusione della “vicenda-allenatore” e dunque bendisposto a concedere il via libera. Ma, ovviamente, con i suoi tempi e non è detto che siano brevi come si aspetta lo stesso Giuntoli. Che, da parte sua, evita accuratamente di pressare, di insistere, di avviare iniziative che potrebbero sortire l’effetto contrario di quello sperato irrigidendo ancora le posizioni. Servono pazienza e cautela, oltre ovviamente alla disponibilità di lasciare sul tavolo un congruo riconoscimento - bonus, ma anche parte dell’ingaggio che supera il milione di euro - per mostrare disponibilità e buona volontà. E, comunque, è pressoché certo che si arriverà a ridosso degli ultimi giorni di giugno, chissà se in tempo per depositare la rescissione del contratto e iniziare dal primo luglio la nuova avventura bianconera in piena operatività".