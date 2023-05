Da Torino: "Giuntoli-Juve, ADL si cautela: vuole buonuscita e ds non dovrà creare disturbo sul mercato"

Giuntoli sta muovendosi con grande cautela e sta comunque già discutendo con il presidente le clausole relative al suo addio anticipato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli sta muovendosi con grande cautela e sta comunque già discutendo con il presidente le clausole relative al suo addio anticipato. Soprattutto quelle tecniche, legate a rapporti di mercato e alla garanzia di non disturbare i giocatori del Napoli con eventuali corteggiamenti in chiave bianconera. Poi, certo, c’è anche la questione economica e non è escluso che De Laurentiis pretenda dalla Juve anche una buonuscita per liberare il proprio ds. Lo scrive Tuttosport.