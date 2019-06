Da Torino: "Hysaj, la Juve si defila: è vicino all'Atletico Madrid"

La Juve lontana da Elseid Hysaj si lancia sul vecchio obiettivo azzurro Kieran Trippier. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i bianconeri siano pronti a lanciare l'offensiva per l'esterno del Tottenham, che gli azzurri avevano sondato nel mese di maggio. Al tempo stesso, si legge, l’albanese Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli, è più vicino all’Atletico Madrid che non ai bianconeri.