Da Torino - Juric prepara una mossa a sorpresa in attacco

E' il giorno di Napoli-Torino. E Ivan Juric starebbe preparando una mossa a sorpresa in attacco, come rivelato dal quotidiano torinese Tuttosport: "E se Sanabria partirà dalla panchina contro il Napoli, al suo posto potrebbe giocare Okereke che, fino a questo momento, ha raccolto soltanto qualche spezzone di partita con la maglia granata addosso: appena ventisette minuti complessivi tra Sassuolo, Lecce e Roma e anche un gol annullato nella sfida con i salentini.

Il nigeriano ha però voglia di mettersi in mostra, di essere protagonista in questa seconda parte di stagione per guadagnare la conferma al Torino a fine anno".