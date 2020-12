Da Torino - Juve pronta a scaricare Bernardeschi, futuro in Ligue 1 con uno scambio

Federico Bernardeschi torna sulla lista dei sacrificabili della Juve, che già la scorsa estate aveva provato ad utilizzarlo come pedina di scambio per Aouar. La destinazione francese, secondo il Corriere di Torino, potrebbe tornare di moda per l'ex Fiorentina: "Alla Continassa, infatti, circola l'idea di proporre ancora una volta uno scambio tra l'esterno azzurro e Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza a giugno 2021". Il capitano del Lione ha declinato tutte le offerte di rinnovo, e qualche tempo fa sfiorò il Barcellona. A sei mesi dalla scadenza del contratto, sono molte le società interessate a lui, e una di queste è ovviamente la Juventus.

I bianconeri vorrebbero provare ad anticipare la concorrenza: "L'opportunità c'è e la Juve vuol cercare di sfruttarla provando a imbastire un'operazione low cost come potrebbe essere quella di uno scambio con Bernardeschi che permetterebbe ai bianconeri di mettere anche a bilancio una plusvalenza. Alla Signora, come a tante altre squadre europee, manca liquidità per colpa della crisi dovuta alla pandemia, di certo non mancano le idee. L'ultima è Depay".