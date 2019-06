Da Torino: "Juve su Hysaj, l'alternativa è un obiettivo del Napoli per la fascia"

Così come il Napoli, anche la Juventus è a caccia di esterni. Con l’arrivo di Maurizio Sarri le strade tra il mercato in entrata della Juventus e quello in entrata e in uscita del Napoli potrebbero incrociarsi. L’edizione odierna di Tuttosport spiega che i bianconeri stanno guardando con interesse alla situazione di Elseid Hysaj: il venticinquenne albanese, punto fermo di Sarri all’Empoli e poi al Napoli, è uno dei terzini destri monitorati. Tra le alternative all’albanese, inseguito anche dall’Atletico Madrid, c’è anche un obiettivo di mercato degli azzurri: Kieran Trippier del Totteham. È lui il nome alternativo a Hysaj, secondo Tuttosport, insieme a Thomas Meunier del Paris Saint-Germain, in passato accostato agli azzurri.