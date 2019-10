Da Torino: "Mazzarri lavora all'effetto sorpresa: ha preparato due moduli per il Napoli"

Come prepara la partita Walter Mazzarri? Per lui sarà una sfida speciale, contro il Napoli che ha fatto grande, per questo sta cercando un modo per provare a sorprenderlo. Le ultime, dal punto di vista tattico, le fornice l'edizione odierna di Tuttosport: "Mazzarri in allenamento sta lavorando anche su un doppio modulo. Propedeutico all’ingresso di Iago a gara in corso (non ha ancora i 90’): ovvero un 3-4-3, che può trasformarsi anche in un 4-4-2, alla bisogna. Come si è visto nella ripresa contro il Milan (4-4-1 a Parma, invece, dopo il rosso a Bremer). Il cambio di modulo durante la partita dipenderà da due aspetti, ovviamente: dall’andamento oggettivo della sfida, tra azioni create e subite (quindi dal rendimento dei granata, dalla prestazione), nonché dal risultato".