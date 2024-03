Da Torino: "Mondiale per Club, ADL ha un asso nella manica per vincere ricorso"

Il Corriere dello Sport di oggi torna a parlare della questione Mondiale per Club, con il Napoli che non ha alcuna intenzione di arrendersi

Napoli, possibile ricordo per la partecipazione al Mondiale per Club. Secondo quanto appreso dalla redazione di Bianconeranews, pare che il Napoli abbia un asso nella manica per vincere il ricorso. Non sarebbe una questione di Ranking: se la Juve, infatti, rimanesse avanti ai partenopei, la graduatoria non potrebbe essere modificata, visto che i punti i bianconeri li hanno acquisiti sul campo e prima di essere esclusi dalle competizioni europee da parte dell’UEFA.

In buona sostanza, dunque, i legali di De Laurentiis lavorerebbero per estendere il ban dell’UEFA per la stagione 2023-2024 alla FIFA e anche per il 2025. Quale sia il fondamento giuridico o il cavillo sul quale si fonderà il lavoro degli avvocati partenopei non è dato saperlo, ma la sensazione è che anche la Juventus dovrà scendere in campo con il suo team legale, pena un’altra, l’ennesima, beffa per il club e i suoi tifosi.