Da Torino: "Mondo arbitrale nel caos, cacciano un signore come Ancelotti e poi decidono in modalità 'aumma-aumma'

"Il caso di scuola è con tutta evidenza quello di De Ligt, perdonato nel finale di partita con il Bologna, castigato a Lecce con il rigore del pareggio". L'edizione odierna de 'La Stampa' attacca duramente il mondo arbitrale dopo il caos nella gestione relativa alle sanzioni per i tocchi di braccio in area di rigore: "Olandese riperdonato in avvio di derby per un colpo identico a quello leccese, anzi così a occhio un tantino meno casuale. E non nel giro di anni: di due settimane, dal 19 ottobre al 2 di novembre. Alla faccia della certezza del diritto, non ci si capisce più nulla. Sottinteso, l’arbitro Doveri e/o il Var Maresca avrebbero potuto o dovuto decidere per il rigore. Perché queste notizie filtrano, e non vengono invece comunicate ufficialmente? Perché il signor Ancelotti, signore per davvero com’è noto nel mondo, deve essere cacciato dal campo per aver cercato di calmare i suoi giocatori dopo un rigore ignorato, e il signor Valeri squalificato per uno o più turni con modalità aumma-aumma".