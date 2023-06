Da Torino - Napoli su Schuurs: Cairo fissa il prezzo e spera nell'asta

Per realizzare un mercato estivo di qualità e in linea con le esigenze di Juric, il Torino deve effettuare un paio di cessioni importanti.

Per realizzare un mercato estivo di qualità e in linea con le esigenze di Juric, il Torino deve effettuare un paio di cessioni importanti. Secondo quanto riferisce La Stampa, dalle partenze di Schuurs e Singo potrebbero arrivare circa 40 milioni.

Schuurs è stato preso a 10, ora ne vale 30 e su di lui ci sono Napoli, Inter, Milan, Liverpool, Newcastle e Crystal Palace. Singo, invece, ha il contratto in scadenza tra un anno e quindi c'è la volontà di cederlo in estate per evitare di perderlo a zero (piace a Juventus, Inter e Roma).