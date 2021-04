Da Torino: "Non c'è mai stata partita, il Napoli ha vinto in meno di 15 minuti"

"Torino, non c'è stata partita. Il Napoli vince in poco meno di un quarto d'ora", titola quest'oggi La Stampa. Troppo il divario tecnico tra le due squadre viste in campo ieri pomeriggio. La partita tra Napoli e Torino finisce in meno di un quarto d'ora, dopo le reti di Bakayoko e Osimhen. In una gara senza alibi i granata devono pensare agli errori da evitare: maggiore attenzione ai pericoli e un attacco che mostra segni di involuzione. Il Napoli dal canto suo torna in zona Champions e si candida per un finale con i botti, calendario e forma fisica alla mano. Venticinque i tiri in porta effettuati, con due pali clamorosi colpiti.