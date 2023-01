Da Torino ricordano: "Chiesa segnò proprio col Napoli l'ultimo gol prima dell'infortunio"

Federico Chiesa è il primo rinforzo di gennaio per la Juventus. Questo si legge oggi su La Stampa

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa è il primo rinforzo di gennaio per la Juventus. Questo si legge oggi su La Stampa, approfondisce il tema in vista della sfida scudetto di domani sera a Napoli. Massimiliano Allegri sembra orientato a metterlo dentro dall’inizio, dato che Chiesa può adattarsi in più ruoli. Da seconda punta nel 3-5-2 ad esterno d’attacco sia a destra che a sinistra, è lui l’arma in più di una Juventus in grande spolvero, reduce da otto vittorie consecutive. Chiesa vuole chiudere un cerchio: contro il Napoli ha segnato il suo ultimo gol prima dell’infortunio, ora vuole ripartire.