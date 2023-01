Da Torino - Samp dominata in lurgo e in largo: il Napoli torna a correre prima della Juve

Titola così l'edizione odierna de La Stampa il commento alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria a cinque giorni dal big match con la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Samp dominata in lungo e in largo, il Napoli va di corsa verso la Juve". Titola così l'edizione odierna de La Stampa il commento alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria a cinque giorni dal big match con la Juventus: "Il Napoli riparte. Ritrova il ritmo scudetto. Dimentica la caduta di San Siro imponendosi due a zero a Marassi e complice il pari del Milan è campione d'inverno. Non era scontato, le scorie della prima sconfitta di stagione potevano graffiare il morale, invece è riapparsa, almeno a tratti, la squadra tonica e decisa che aveva fatto il vuoto prima della sosta mondiale".