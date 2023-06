Da Torino spavaldi: "Giuntoli alla Juve dopo che ADL nominerà nuovo tecnico del Napoli"

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Napoli e degli incastri con la Juve per la questione Giuntoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus guarda verso Napoli per capire quando, più che come, Aurelio De Laurentiis definirà il casting per l’erede di Luciano Spalletti. L'edizione odierna di Tuttosport parla di Napoli e degli incastri con la Juve per la questione Giuntoli.

L’interesse è motivato dal fatto che la tempistica di questa celta si riverbererà sul destino professionale di Cristiano Giuntoli e sul suo sbarco alla Juventus dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Prima, però, Adl deve sciogliere il nodo della guida tecnica: il nuovo allenatore che, chiunque sia il prescelto, è già stato informato che non si confronterà con un ds di riferimento ma con lo stesso De Laurentiis e con lo staff dello scouting guidato da Micheli. Una progettualità, anche questa, che qualche perplessità a più di un candidato l’ha indotta, eccome.