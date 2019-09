Da Torino: "Verdi, affare da 25mln ma pagamento in 4 anni: Cairo lo voleva da maggio"

Simone Verdi è costato al Torino 25 milioni, con pagamento dilazionato in 4 anni. Si tratta dell'acquisto più costoso nella storia del club granata. Il Corriere di Torino oggi in edicola riassume la trattativa tra i due club: "Da maggio che il Toro voleva, seguiva e chiedeva l’esterno offensivo. Storia infinita, che si è chiusa positivamente alle 21.57 di ieri sera,quando mancavano solo tre minuti al gong che sanciva la chiusura di un calciomercato infinito. Verdi, all’ultimo respiro, malgrado il Toro non avesse mai mostrato indecisioni. Era invece il Napoli che (ostinatamente) continuava a tergiversare. Solo ieri il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti hanno deciso di cedere il giocatore".