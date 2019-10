Da Verona a Napoli in bici, la splendida iniziativa del doppio ex Bandoni per la pace tra le due tifoserie

Un gran bel messaggio, una iniziativa straordinaria che va elogiata a dovere. Claudio Bandoni, ex portiere di Hellas e Napoli, è partito ieri in bicicletta da Verona alla volta del capoluogo campano per mandare un segnale di pace alle due tifoserie. A riportarlo è L'Arena, secondo cui i 960 chilometri che percorrerà sarà per stemperare la tensione che da sempre esiste tra partenopei e scaligeri.