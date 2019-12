Da Verona - "Amrabat e Rrahmani verso Napoli, affare da 25 mln"

Amrabat e Rrahmani verso Napoli, da giugno": così il Corriere di Verona nella sua sezione sportiva. Grandi plusvalenze in arrivo per il club veronese. I due gioielli prenotati dal Napoli permetteranno all'Hellas di incassare 30 milioni di euro più 2 di bonus. Amrabat costerà 3,5 milioni dal Bruges (l’Hellas, infatti, deve riscattare il cartellino del giocatore marocchino, prelevato in prestito ad agosto) e Rrahmani è arrivato in gialloblù dalla Dinamo Zagabria per 2,1 milioni, il Verona guadagnerà circa 25 milioni.