Da Verona avvisano il Napoli: "Hellas diverte e fa divertire, è in uno stato di forma brillante"

Poker all'NK Bravo Lubiana per confermare gli ottimi segnali arrivati dalle prime giornate di campionato. L'Hellas Verona sta bene, vince nel test di ieri e il Corriere di Verona, nella sua edizione odierna, avvisa il Napoli, prossimo avversario degli scaligeri in Serie A: "Diverte e fa divertire, l’Hellas, nell’amichevole giocata a Vigasio con la formazione slovena dell’Nk Bravo Lubiana. Il Verona vince per 4-0, mostra di essere in uno stato di forma brillante, di avere un gioco collaudato e di saper costruire trame pregevolissime. In sostanza, conferma tutto quello che di buono si è visto nella prima fase di questa stagione".