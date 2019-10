Da Verona: "Il Napoli non convince, l'Hellas meritava già punti a Torino contro la Juventus"

Campo di sofferenza, il San Paolo, scrive quest'oggi il quotidiano veronese L'Arena sottolineando che lì spesso l’Hellas ha vissuto tragedie: "Male gli ultimi quattro confronti in A. Solo sconfitte e pure due imbarcate (5-1 e 6-2). L’ultimo gioia, e qui entra in gioco Pierino Fanna, 36 anni fa. Il Verona vince con una doppia di turbo Piero. Da lì in avanti, solo salite. E anche oggi, alle 18, sarà gara da cuori forti. Perfetta, però, per Ivan Juric. L’uomo che ha plasmato l’Hellas in pochi mesi. Il tecnico che ha dato una credibilità di gioco alla sua squadra ed un identità al gruppo. Operazione tutt’altro che facile per una formazione rinnovata, chiamata ad esibirsi al cospetto di campioni, talenti e avversari di gran blasone. Il Verona ci proverà ancora. Ha buona classifica, risultati gratificanti alle spalle. La giusta leggerezza da esibire contro un Napoli che fin qui non ha convinto fino in fondo. Cagliari e Brescia hanno fatto un figurone al San Paolo. Con i sardi che si sono presi pure il lusso di vincere. L’Hellas, invece, se l’è giocata alla pari contro la Juve, a casa sua. Meritando elogi e forse anche un punticino che sul campo non è arrivato. Pure con il Milan, in evidente imbarazzo, i gialloblù avrebbero dovuto portare a casa punti e gloria".