Da Verona - Kumbulla, non solo il Napoli: per l'estate pronta un'asta, la situazione

Marash Kumbulla (20) è stato vicinissimo al Napoli nel corso dell'ultima finestra di mercato, salvo rinviare tutto all'estate prossima, con il giocatore che dovrà scegliere cosa fare del suo futuro. Il club di De Laurentiis sembra essere in pole, anche in virtù di un accordo trovato proprio con i clivensi nel corso della sessione invernale di calciomercato, eppure sembra pronta ad aprirsi un'asta per il difensore albanese, come riporta oggi Il Corriere di Verona: "Ad ora, la valutazione che viene fatta per lui tocca i 30 milioni di euro, e la somma è destinata a crescere ancora. In Italia, le big sono in fibrillazione. Detto del Napoli, si preannuncia un duello tra Juventus e Inter, con i nerazzurri che hanno già aperto un dialogo con la dirigenza dell’Hellas, con cui ci sono rapporti solidi". Sul giocatore - si legge - ci sono anche Lazio e Fiorentina.