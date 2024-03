Da Vicario a Baldanzi: tutte le scoperte di Accardi, il ds che piace al Napoli

Focus su Accardi, ds dell'Empoli, nel mirino del Napoli come un anno fa per il ruolo di direttore sportivo

Focus su Pietro Accardi, ds dell'Empoli, nel mirino del Napoli come un anno fa per il ruolo di direttore sportivo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport elenca tutte le sue intuizioni in carriera.

"Vicario, Provedel, Baldanzi, Fazzini, Junior Traore, Krunic, Bennacer, Asllani e anche Giovanni Di Lorenzo, oggi capitano del Napoli e alfiere della Nazionale di Spalletti. I giovani sono il suo pane. E il fiuto è indiscutibile".