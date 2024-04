Da Zielinski a Ngonge, Calzona prepara turnover: quante novità contro il Monza

Il turnover domenica contro il Monza, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, riguarderà tutti i reparti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il turnover domenica contro il Monza, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, riguarderà tutti i reparti: in difesa è accreditata la staffetta tra Mario Rui e Olivera, candidato a cominciare dal primo minuto dopo la panchina di sabato; e ancora, a centrocampo la carta a sorpresa potrebbe avere il volto del jolly Zielinski. Lui e non Traore, apparso piuttosto evanescente e ancora indietro dal punto di vista del ritmo. Anche Ngonge prova a insidiare Politano nel tridente.