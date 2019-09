Daily Mirror - Klopp gelato dal Napoli, se la prende con l'arbitro ma non col Var

Una sconfitta dura da digerire per il Liverpool, quella patita ieri in casa del Napoli. Al San Paolo gli azzurri hanno "gelato Klopp", come titola l'edizione odierna de quotidiano inglese Daily Mirror. Il tecnico dei reds, si legge, punta il dito contro il penalty concesso agli azzurri, ma se la prende più con l'arbitro senza, però, alzare il polverone contro il Var.