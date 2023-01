Dal colpo alla testa alle difficoltà di ieri: flop Osimhen e Meazza resta stadio tabù

Un anno fa ci ha rimesso la testa, stavolta ha rischiato di perderla tra i mille pensieri che trascinerà con sé da Milano al rientro a Napoli

TuttoNapoli.net

Un anno fa ci ha rimesso la testa, stavolta ha rischiato di perderla tra i mille pensieri che trascinerà con sé da Milano al rientro a Napoli. Victor Osimhen non ha gran feeling col Meazza e con l'Inter, mette a registro un'altra notte che farebbe bene a dimenticare, certo stavolta solo per motivi tecnici, per la prima sconfitta in campionato e per una prova, singola e collettiva, rivedibile.