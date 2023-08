Dal "duecentino" a "Osimhen resta": perché ADL ha cambiato idea sul nigeriano

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Osimhen ha altri due anni di contratto con il Napoli

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Osimhen ha altri due anni di contratto con il Napoli e da qui la certezza del “resta” di De Laurentiis: perché per il presidente, che fino a poche settimane fa aspettava il “duecentino” per valutare l’ipotesi di cessione, oggi il nigeriano è incedibile. Perché di fronte alle ambizioni del club, alla voglia di restare competitivi in Italia e in Europa, un realizzatore straordinario come Osimhen val bene un sacrificio. Almeno per un anno, poi si vedrà.

