Dal gol di Dia al 5-1 alla Juve: il 2023 che il Maradona vuole chiudere col sorriso

Sta per esaurirsi un anno lungo, intenso, vibrante. In 365 giorni ha contenuto notti diverse e stati d’animo contrapposti. L’amarezza per il 3-0 subito dall’Inter un mese fa ma anche la gioia per il 5-1 alla Juventus (prima gara interna del 2023), l’emozione per il successo sulla Roma firmato Osimhen, il pathos (poi delusione) al ritorno dei quarti Champions col Milan, la beffa-Dia il 30 aprile con la Salernitana, l’euforia da remoto per il trionfo di Udine del 4 maggio vissuto da cinquantamila anime anche a Fuorigrotta.

È stato un 2023 a suo modo indimenticabile e c’è ancora un ultimo passettino da compiere per preservarne in parte il dolce ricordo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.