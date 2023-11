Dall'Atalanta al Braga, dopo la sosta 5 gare decisive di fila: il Napoli si gioca la stagione

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il periodo decisivo per buona parte della stagione del Napoli sarà proprio quello che seguirà la sosta.

"La ripresa dopo la sosta mette i brividi per gli impegni in sequenza degli azzurri. Che cominciano con la trasferta di Bergamo, con l’Atalanta, poi a Madrid, contro il Real, dunque l’Inter al Maradona e ancora in viaggio a Torino con la Juve, per poi dover affrontare il Braga in casa, col rischio complicazione per via di quel deludente pareggio con l’Union Berlino, frutto di un gol subito in maniera raccapricciante e che ieri è stato al centro della riunione tattica al video di Garcia con la squadra".