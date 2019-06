Dall'azzurro Italia all'azzurro Napoli: ora Meret punta a fare bene con Ancelotti

Mentre tornava a casa prendeva lo smartphone e affidava ai suoi social, rigorosamente ufficiali, ciò che pensava di un’esperienza che l’ha arricchito, certamente, ma anche deluso, per come s'è conclusa: «Non è andata come volevamo... », scrive Alex Meret ripensando all'Under 21 appena concluso, all'eliminazione ai gironi dopo sei punti in tre partite, all'attesa per il pareggio annunciato di Francia-Romania che ha, di fatto, estromesso l'Italia dalle semifinali e da Tokyo 2020. Amarezza totale per aver perso una grande occasione: l'Italia di Chiesa, Pellegrini, Zaniolo e Cutrone torna a casa ma restando a casa. In Italia ci restano anche le altre, ad esempio la Spagna, ora tra le favorite. Proprio l'Italia riuscì a superarla nella gara d'esordio. Sembrava tutto facile, poi la frenata.

CHE DELUSIONE. Il messaggio social di Meret è lungo e riassume tutto ciò che sta provando, il portiere del Napoli, mentre inizia a concedersi la meritata vacanza prima di ripartire: «C’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo. Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno fatto mancare il loro affetto! Sono orgoglioso e onorato di aver indossato la maglia azzurra e di aver condiviso questa avventura con un gruppo unito, formato da splendide persone! Ora è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie per la prossima stagione», scrive il portiere del Napoli.

IL SUO EUROPEO. Meret è stato scelto da Di Biagio come titolare con Audero dodicesimo. Sufficienza piena per il talento azzurro, protagonista con Spagna e Belgio e decisivo, ma in negativo, anche con la Polonia. Il gol dei biancorossi arriva su un tiro non irresistibile che Meret forse vede all'ultimo. Il portiere si tuffa, intercetta ma non neutralizza. La palla sbatte sul palo e va in gol. Le gambe di Meret restano ferme, piantate a terra, per questo l'ex Udinese non riesce ad arrivare in tempo su un pallone che risulterà decisivo. Non un errore clamoroso, sia chiaro. RIPARTIRE. Meret si gode le vacanze, poi sarà tempo di pensare al Napoli. Il portiere friulano si sta informando sulle ultime di mercato, è dispiaciuto per l'addio di Albiol ma felice per l'arrivo di Manolas. Il greco, con Koulibaly, formerà una coppia insuperabile. Meret si sentirà tranquillo ma, a sua volta, dovrà trasmettere serenità all'intero reparto. La prossima sarà la prima vera stagione da protagonista: l'ultima, la prima, l'ha vissuta per metà dopo l'infortunio alla mano nel primo giorno di ritiro. Al suo fianco ci sarà ancora Ospina (prezioso per crescere) e, forse, Karnezis, che conosce dai tempi di Udine.