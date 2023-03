Dalla Georgia: "Avevamo bisogno di un eroe come Kvaratskhelia"

La giornalista georgiana Nina Mamukadze ha scritto un articolo su Kvaratskhelia sul Corriere dello Sport

In tanti pensavano che Kvaratskhelia avrebbe dovuto fare fiasco già nelle prime partite e sarebbe dovuto rimanere in panchina a lungo. Ma per fortuna del Napoli, per fortuna di Spalletti, per fortuna di De Laurentiis, ma soprattutto per fortuna della Georgia e dei georgiani, questi pronostici sono stati errati! Non per caso ho sottolineato “per fortuna della Georgia”, perché una nazione, un paese così piccolo ma importante per la sua storia e cultura millenaria, che per diversi decenni è stato sottomesso da una dittatura prima dello zar della Russia, dopo dall’Unione sovietica, comunisti e recentemente dalla Russia di Putin, aveva bisogno di un eroe".