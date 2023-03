Dalla Germania, Bild avvisa: "Molti tifosi dell'Eintracht saranno comunque a Napoli!"

Divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht Francoforte che mercoledì non potranno essere al Maradona

Divieto di trasferta per i tifosi dell'Eintracht Francoforte che mercoledì non potranno essere al Maradona. Dura replica del club tedesco con una nota e ora anche il quotidiano Bild avverte che ci saranno comunque tanti tifosi in città. Anche perché erano già pronti oltre duemila tifosi a volare in Italia per la gara di ritorno. Possibili problemi per l'ordine pubblico: è questo l'avviso da parte del quotidiano che anticipa la presenza di centinaia di supporters dell'Eintracht nonostante l'impossibilità ad essere presenti allo stadio.