Dalla Spagna, AS: "Kvara-Osi, da quale pianeta venite?"

Il Napoli dei record conquista la copertina anche sulla stampa internazionale. Il quotidiano spagnolo AS celebra gli azzurri di Luciano Spalletti con un titolo che rievoca la telecronaca di Victor Hugo Morales del gol del secolo di Maradona in Artgentina-Inghilterra: "Da quale pianeta venite?" è l'interrogativo in riferimento all'ennesima prova incredibile di Kvaratskhelia e Osimhen. "Adesso si sogna anche la Champions", si legge per certificare la grandezza della squadra partenopea