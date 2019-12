Dalle Maldive a Dubai, ecco le vacanze di tutti gli azzurri

«Passate il Natale insieme ai vostri cari ed ai bambini, perché non c’è niente di più bello che ascoltare i loro sogni». Ad ergersi a saggio ci pensa Arkadiusz Milik, che in poche parole prova a racchiudere il senso del Natale. Con un sorriso in più, dopo aver ritrovato la vittoria con il suo Napoli all'ultima giornata di campionato prima della sosta. Dopo il 2-1 di Reggio Emilia con il Sassuolo c'è stato il rompete le righe: Gattuso ha concesso alla squadra una settimana di break, da trascorrere con la propria famiglia per godersi appieno le festività. Così, fino a domenica si potrà sospendere il pensiero della risalita in azzurro, si potrà rinviare il lavoro e concentrarsi sui propri cari. Proprio come ha scritto Milik, uno dei tanti azzurri che durante questa pausa è tornato in patria e s'è rintanato nei propri affetti.

IN FAMIGLIA. L'attaccante numero 99 è volato in Polonia insieme alla sua Laura e ha trascorso questi primi giorni di vacanza in famiglia. Come lui, anche il connazionale Zielinski, come testimoniano alcuni scatti postati sui social network. Viaggio alle origini anche per Fabian, rientrato a Siviglia in compagnia della sua fidanzata per un Natale all'insegna dell'amore. E lo stesso discorso vale per Elmas e Di Lorenzo: il primo ha fatto tappa in Macedonia, mentre il terzino è tornato in Toscana, in provincia di Lucca, e ha vissuto l'ultimo Natale in due. La sua compagna, infatti, è in dolce attesa e l'ex Empoli di certo non lo nasconde. Così come Allan, che durante questa sosta veste anche i panni dell'infermiere per assistere la moglie Thais, giunta agli ultimi scampoli della sua gravidanza: bellissima l'immagine mostrata su Instagram della sua famiglia felice, in attesa del nuovo membro. Se Allan è tornato in Brasile, Lozano e moglie non potevano non godersi il sole e le spiagge del Messico. Un Natale inusuale per noi, ma classico per lui: sulla spiaggia, in costume, in riva al mare.

IN GIRO PER IL MONDO. Fortunato Lozano, a potersi svagare al mare a casa sua. Altri azzurri per trascorrere un Natale al caldo si sono mossi Oltreoceano, da un lato e dall'altro. La famiglia Callejon al completo sta trascorrendo questi giorni alle Maldive, tra mare, pranzi e cene. Ospina, invece, nonostante le origini colombiane e il legame molto forte con la sua terra, ha preferito il lusso di Dubai per questa settimana di pausa. Viaggio sì, ma nelle vicinanze per Gaetano. Il giovane centrocampista azzurro ha passato le ultime ore a Parigi, godendosi la cucina francese e le attrazioni di Disneyland insieme alla fidanzata. E stesso dicasi per Luperto, per un Natale ricco d'amore. Ultimi scampoli di vacanza per gli azzurri, tra tre giorni si ricomincia a lavorare. Per il 30 dicembre è prevista la ripresa degli allenamenti e da quel momento si dovrà pensare solo al campo.