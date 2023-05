Dallo Scudetto perso in albergo allo Scudetto vinto in albergo? Uno dei possibili scenari

Contro l'Udinese il Napoli potrà laurearsi campione d'Italia. L'edizione odierna di Tuttosport racconta tutti i possibili scenari

Contro l'Udinese il Napoli potrà laurearsi campione d'Italia. L'edizione odierna di Tuttosport racconta tutti i possibili scenari: "Giovedì un altro match point, questa volta ad Udine, nel posticipo della 33esima giornata e stavolta non sarà necessario aspettare i risultati degli altri, perché il destino sarà stretto nelle mani della squadra di Spalletti: anche in caso di vittorie da parte di Lazio e Juventus, non ci sarà più margine per dare la caccia agli azzurri.

Se poi Juve e Lazio non riuscissero a battere Lecce e Sassuolo, allora questa volta lo scudetto il Napoli lo vincerebbe addirittura in albergo, 5 anni dopo averlo perso in un hotel di Firenze".