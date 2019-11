Damascelli a valanga: "Al Var come per vedere un video porno, calcio in mano a giudici incapaci"

"Urla De Laurentiis. Protesta Thiago Motta. Seguono lamenti vari in ogni dove del calcio italiano ed europeo. Il Var sta combinando disastri". Inizia così un articolo a firma di Tony Damascelli su Tuttosport che attacca duramente il sistema arbitrale: "Nicchi, capo del settore arbitrale, ha detto che il problema sta nelle regole, come se non sapesse che a decidere e scrivere le stesse siano istituzioni nelle quali figurano colleghi suoi e anche italiani. Perché, una volta per tutte, è doveroso dire e denunciare come gli arbitri si siano impossessati del gioco, fingendo di esserne vittime. Sono diventati protagonisti, attori, fanno spettacolo, si riuniscono, prima del fischio e stringono, con le mani unite, un patto per significare la loro unità. Poi, quando incomincia la partita, ecco che gli assistenti di linea figurano come bidelli, non osano più alzare la bandierina, aspettano di ricevere l’ordine dal capo, la loro presenza diventa marginale e mediocre. L’arbitro centrale è ormai un esecutore di quello che gli viene suggerito, via auricolare, dall’uomo Var che, a sua volta, non si assume mai la responsabilità totale, come se, invece di arbitro, si trattasse di passante anonimo e non giudice ad hoc. L’epilogo porta alla consultazione del monitor come un videoporno, secondi, minuti, incertezze, perplessità, fischi, insulti. Che calcio è questo, dunque? Quello di sempre però nelle mani di giudici spesso incapaci e paurosi, di calciatori e allenatori ignoranti del codice, di giornalisti faziosi onanisti del tweet. Non c’è soluzione. Indietro non si può andare. Ma avanti c’è la nebbia, c’è il nulla in divisa e fischietto. Domani si rigioca. Domani si riurla. Domani come ieri. Come sempre